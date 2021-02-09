Bodrumsporlu Ozan liglere damga vurdu

2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 5'inci galibiyetini evinde 1922 Konyaspor'u 5-2 yenerek alıp Play-Off yarışını sürdüren Bodrumspor'da 4 gol birden atan Ozan Sol, tüm profesyonel liglerin en golcü oyuncusu konumunda. Bu sezon Karabük maçından sonra ikinci kez bir maçta 4 gol atarak takımına yine galibiyeti getiren 27 yaşındaki forvet, toplamda 21 gole ulaştı. Türkiye'deki 4 profesyonel ligde yer alan tüm futbolcular arasında en golcü isim olan Ozan'a yalnız 17'şer gol atan Süper Lig'deki Hatayspor'un yıldızı Boupendza ve Beyaz Grup'ta Çorum FK forması giyen Sinan Kurumuş yanaşabildi. Ozan'ın müthiş performansıyla çıkış yapan Bodrum, son 10 maçta namağlup olarak 8 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.