  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Bodrumsporlu Ozan liglere damga vurdu

Bodrumsporlu Ozan liglere damga vurdu

Bodrumsporlu Ozan liglere damga vurdu

9.2.2021

2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 5'inci galibiyetini evinde 1922 Konyaspor'u 5-2 yenerek alıp Play-Off yarışını sürdüren Bodrumspor'da 4 gol birden atan Ozan Sol, tüm profesyonel liglerin en golcü oyuncusu konumunda. Bu sezon Karabük maçından sonra ikinci kez bir maçta 4 gol atarak takımına yine galibiyeti getiren 27 yaşındaki forvet, toplamda 21 gole ulaştı. Türkiye'deki 4 profesyonel ligde yer alan tüm futbolcular arasında en golcü isim olan Ozan'a yalnız 17'şer gol atan Süper Lig'deki Hatayspor'un yıldızı Boupendza ve Beyaz Grup'ta Çorum FK forması giyen Sinan Kurumuş yanaşabildi. Ozan'ın müthiş performansıyla çıkış yapan Bodrum, son 10 maçta namağlup olarak 8 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrumsporlu Ozan liglere damga vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.