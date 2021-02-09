Ezeli kapışmada son tango

Süper Lig'de geçtiğimiz cumartesi karşı karşıya gelen ve bu maçın öncesinde İrfan Can transferi için kapışan ezeli rakipler G.Saray ve F.Bahçe bir kez daha transferde karşı karşıya geldiler. Vakit kaybetmeden gelecek sezonun kadrolarını da oluşturmak için çaba sarf eden ekiplerin La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen Andres Guardado için devrede olduğu ileri sürüldü. İspanyol basını 34 yaşındaki futbolcunun kariyerini Türkiye'de bitirebileceği yazarken sözleşmesi 2022 yazında bitecek Meksikalı tecrübeli isim için yüksek bir bonservis bedeli talep etmeyeceği gelen haberler arasında.

SOLDA DA OYNAYABİLİYOR

Merkez orta saha dışında, sol kanat ve sol bekte de forma giyebilen oyuncunun iyi bir alternatif olabileceğini düşünen G.Saray ve F.Bahçe yönetimi bu transferi bitirmek için var gücüyle çaba sarf ediyor. İki takımın Mart ve Nisan ayı içerisinde oyuncu için bir kez daha nabız yoklayacağı öğrenildi.