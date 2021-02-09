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Kupa heyecanı

maçında F.Bahçe bugün Başakşehir’i ağırlayacak. 20.45’teki maçı ATV yayınlayacak.

Kupa heyecanı

9.2.2021

ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı, bugün oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasıyla start alacak. Ülker Stadı'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Kritik randevu ATV'den ekranlara gelecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek. Kanarya'nın ligdeki son iki maçında ikinci yarıda görev alan yeni transferi Mesut Özil'in ise ilk kez 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Başakşehir'de bu maç öncesinde çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor. Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli, Rafael, Mehmet Topal ve Aleksic bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Turuncu- lacivertli ekipte, Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler. Tedavisi devam eden Berkay ve Tolga Ciğerci ile Başakşehir'in Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali'nin durumları ise maç saati netlik kazanacak.

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