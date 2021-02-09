Manisa FK’da Özbalta emin

MİSLİ.COM 2'nci Lig Beyaz Grup'ta önceki gün evinde 1-0 öne geçtiği maçta Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kalan lider Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Serkan Özbalta, sezon sonunda hedefe ulaşacaklarını söyledi. En yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un da takılmasıyla rakibiyle aradaki 14 puanlık farkı koruyan siyah-beyazlılarda teknik direktör Serkan Özbalta, sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi. Tüm liglerde namağlup tek takım olduklarının altını çizen Özbalta, "Dirençli bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. Alınan 1 puanı kazanç olarak görüyorum. Önemli olan sezon sonu ipi göğüslemek. Sezon sonuna kadar bu ciddiyetle gitmemiz lazım. Bu gemiyi limana hep beraber yanaştırmak istiyoruz" dedi.

SADECE DÖRT BERABERLİK

MANİSA FK 21 haftalık süreçte profesyonel liglerin tek namağlup ekibi olarak dikkat çekerken sadece 4 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar Afyonspor'un ardından Ergene Velimeşe, Uşakspor ve Sarıyer ile yenişemeyerek 2'şer puan kaybetmişti. Tarzan'ın hedefi sezon sonuna kadar yenilgisiz ipi göğüslemek.