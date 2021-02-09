GALATASARAY'DA derbide sakatlanan Marcelo Saracchi'nin, sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tesit edildi. Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Uruguaylı sol bekin en az 3 hafta forma giymesi beklenmiyor.
Saracchi’den kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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