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Haberler Spor Saracchi’den kötü haber

Saracchi’den kötü haber

Saracchi’den kötü haber

9.2.2021

GALATASARAY'DA derbide sakatlanan Marcelo Saracchi'nin, sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tesit edildi. Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Uruguaylı sol bekin en az 3 hafta forma giymesi beklenmiyor.

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