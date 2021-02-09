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Haberler Spor Turgutluspor gurbette kayıp

Turgutluspor gurbette kayıp

Turgutluspor gurbette kayıp

9.2.2021

MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Pendikspor'a 3-0 mağlup olan Turgutluspor, dış sahada çıktığı son 3 karşılaşmadan eli boş ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar bu periyotta Bodrumspor'a 4-1, Kırşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup olurken, Pendik'ten 3 gol yiyerek 3 müsabakada kalesinde toplam 9 gol gördü. Aldığı mağlubiyete rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan 5'inci sıradaki Turgutluspor, iç saha performansına göre 27 puanla en çok puan toplayan iki takımdan biri olurken, deplasman karnesine göre 12 puanla 12'nci basamakta yer aldı. Turgutluspor'da ayrıca Muhammed Rıdvan pazar günü Turgutlu'da oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor maçı öncesi de sarı kart cezalısı durumuna düştü.

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