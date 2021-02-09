Uşakspor ligde yeniden potada

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Ergene Velişemespor'la 3-3 berabere kalıp, deplasmanda Ankara Demirspor'a 3-0 mağlup olarak Play-Off hattından çıkan Uşakspor, dün sahasında Sancaktepe FK'yı 1-0 yenerek adını yeniden ilk 5'e yazdırdı. İç sahadaki namağlup serisini 8 haftaya çıkaran kırmızı siyahlılar, 37 puana ulaşıp 5'inci sıraya yerleşerek moral buldu. Uşakspor'a galibiyeti getiren golü kaydeden Seçkin Getbay, toplam gol sayısını 8'e çıkardı. Orta alanda forma giyen 32 yaşındaki futbolcu 11 golü bulunan Gürkan Öztürk'ten sonra takımın en skorer ismi olurken Sancaktepe maçında anlamlı bir gol atarak takımını zafere taşıdı. Uşak temsilcisi pazar günü deplasmanda Amed ile karşılaşacak.