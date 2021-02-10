Akhisar’a milli gurur

TFF 1. Lig'de ara transfer döneminde yenilenen kadrosuyla üst üste 2 galibiyetin ardından 9 kişi kaldığı Balıkesir'e 3-0 kaybeden Akhisarspor milli gurur yaşıyor. Yeşil-siyahlılar altyapısından çıkan iki gencin ilk kez Ümit Milli Takım'a davet edildi. Akigo da bu sezon ilk yarıda takımdan ayrılan isimler sonrası forma şansı bulan 21 yaşındaki kaleci Halil Yeral ve 20 yaşındaki stoper Doğukan Nelik, Ümit Milli Takım'ın haziran ayında oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde 13-18 Şubat tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosuna çağrıldı. Akhisar'da yeni transferlere rağmen ilk 11'de forma giymeyi sürdüren ikiliden 2011'den beri kulüp altyapısında yetişen Halil bu sezon 4 maça çıktı. Genç file bekçisi son Balıkesir deplasmanında kırmızı kart görmenin üzüntüsünü yaşadı. 2013'te altyapıya katılan Doğukan ise 11 lig maçında oynadı. Bu arada Akhisar, Bal-Kes maçında yaşadığı 3 puanlık kaybın ardından cumartesi günü şampiyonluk mücadelesi veren Samsun'a konuk olacak.