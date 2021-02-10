Bal-Kes iddialı

TFF 1. Lig'de Akhisarspor'u 3-0 yenerek 10 haftalık galibiyet özlemine son veren Aydeniz Et Balıkesirspor'da yüzler gülüyor. 19 puanla küme düşme hattının üzerinde averajla bulunan kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Yusuf Şimşek daha yolun başında olduklarını belirtti. İlk kez bir arada oynayan bir oyuncu grubuyla yola çıktıklarını belirten Şimşek, "Arkadaşlarımıza var olan yeteneklerini sahaya yansıtmalarını istedik. İlk maçımızda iyi futbol oynamasak da mücadelemizi ortaya koyarak kazanmasını bildik. İlerleyen haftalarda daha iyi futbol oynayarak puanlar kazanacağımıza eminim. Daha yolun başındayız, üzerine koyarak ilerleyeceğiz" dedi. Aydeniz Et Balıkesirspor hafta sonu kendisi gibi 19 puana sahip ve düşme hattında yer alan Menemenspor'a konuk olacak. Kırmızı- lacivertliler bu zorlu deplasmandan üç puanla dönerek alt sıralardan uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ