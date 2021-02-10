Borç 88 milyon TL

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'da, başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulübün borcunun 88 milyon TL olduğunu açıkladı. Altay 1914 Taraftarlar Derneği'nin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında taraftarların sorularını yanıtlayan Ekmekçioğlu, görevi 2016'da 25 milyon TL borçla devraldığını belirterek, "O dönem 3. Lig'deyken yıllık 1 milyon 250 bin TL gibi bir gelirimiz vardı. O dönemki gelirle o borcu ödemek için hiç harcama yapmadan 20 yıl para biriktirmek gerekiyordu. Şu an sadece resmi gelirlerden 15 milyon TL'nin üzerinde gelirimiz var. Mevcut 88 milyon TL'lik borcumuzu 5-6 yılda ödeyebiliriz" dedi. Süper Lig hedefine odaklandıklarını kaydeden Başkan Ekmekçioğlu, "Süper Lig'e çıkmak için kenetlendik. Benim hayalim bu kulübü borçsuz, kendini çevirecek şekilde Süper Lig'e taşıyabilmek" ifadelerini kullandı.