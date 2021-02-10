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Karşıyaka’da gözler İnci de

Kaf-Kaf’ın suskun golcüsü Doğukan’ın Altınordu’dan eski hocası ile şahlanması bekleniyor

Karşıyaka’da gözler İnci de

10.2.2021

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta yarın sahasında Gölcükspor'u konuk edecek olan Karşıyaka'da gözler Doğukan İnce'ye çevrildi. Geçen sezon attığı gollerle takıma büyük katkı sağlayan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun yeni teknik patron İbrahim Cezayir ile tekrar şaha kalkması bekleniyor. Kaf-Kaf'ta takımın başına geçen İbrahim Cezayir, Altınordu'nun altyapısında görev yaparken Doğukan İnci'nin antrenörlüğünü yapıyordu. Genç oyuncunun gelişiminde pay sahibi olan İbrahim Cezayir'in yakından tanıdığı Doğukan İnci'nin performansını arttırması bekleniyor. Doğukan İnci bu sezon görev yaptığı 16 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı ve 1 gol pası verdi. Yıldız futbolcu bu sezon son golünü 24 Kasım 2020 tarihinde Arhavispor'a atmıştı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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