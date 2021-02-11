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Haberler Spor KSK’nin Sultanları filede çok iddialı

KSK’nin Sultanları filede çok iddialı

KSK’nin Sultanları filede çok iddialı

11.2.2021

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda son 3 maçını kazanarak lider Edremit'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan 36 puanlı Karşıyaka, şampiyonluk hedefine kilitlendi. Grupta cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak yeşil-kırmızılılar, ilk yarıda evinde 3-1 mağlup ettiği rakibini bir kez daha dize getirerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Play-Off yolunda önemli adımlar attıklarını belirten asbaşkan İlter Köseoğlu, "Çanakkale ve İstanbul BŞB galibiyetleriyle rakiplerimize bir mesaj verdiğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz doğrultusunda ekip olarak çok çalışıyoruz. Tüm takım inanmış durumda" dedi.

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