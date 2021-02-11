SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda son 3 maçını kazanarak lider Edremit'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan 36 puanlı Karşıyaka, şampiyonluk hedefine kilitlendi. Grupta cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak yeşil-kırmızılılar, ilk yarıda evinde 3-1 mağlup ettiği rakibini bir kez daha dize getirerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Play-Off yolunda önemli adımlar attıklarını belirten asbaşkan İlter Köseoğlu, "Çanakkale ve İstanbul BŞB galibiyetleriyle rakiplerimize bir mesaj verdiğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz doğrultusunda ekip olarak çok çalışıyoruz. Tüm takım inanmış durumda" dedi.
KSK’nin Sultanları filede çok iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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