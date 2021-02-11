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Petkim coştu

ING Basketbol Süper Ligi’nde alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan İzmir ekibi, deplasmanda güçlü rakibi Galatasaray’ı 24 sayı farkla yenerek kendine geldi.

Petkim coştu

11.2.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Petkimspor, Galatasaray'ı deplasmanda 89-65 mağlup etti. İzmir ekibi, ilk periyoda çok iyi başladı. Okben Ulubay ve Zack'ın üst üste sayılarıyla öne geçen İzmir ekibi, periyodu 27-17'lik skorla geçti. İkinci periyotta da ev sahibi ekipten Travis ve Williams'ın sayılarına Dorukhan Engindeniz ile Kendrick'in şutlarıyla karşılık veren Petkimspor, devreyi de 49-36 önde tamamladı. BAŞTAN SONA ÜSTÜNDÜLER
Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Petkimspor, özellikle Kendrick, Dorukhan Engindeniz ve Okben Ulubay'ın bulduğu sayılarla periyodu 67-52'lik skorla geçti. Son periyotta da maçı bırakmayan ve Galatasaray'ın direncini kıran Petkimspor, karşılaşmayı 24 sayı farkla 89-65 kazandı. Petkim'de Dorukhan 18, Kendrick ve Okben de 17'şer sayı kaydetti.

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