Petkim coştu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Petkimspor, Galatasaray'ı deplasmanda 89-65 mağlup etti. İzmir ekibi, ilk periyoda çok iyi başladı. Okben Ulubay ve Zack'ın üst üste sayılarıyla öne geçen İzmir ekibi, periyodu 27-17'lik skorla geçti. İkinci periyotta da ev sahibi ekipten Travis ve Williams'ın sayılarına Dorukhan Engindeniz ile Kendrick'in şutlarıyla karşılık veren Petkimspor, devreyi de 49-36 önde tamamladı. BAŞTAN SONA ÜSTÜNDÜLER

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Petkimspor, özellikle Kendrick, Dorukhan Engindeniz ve Okben Ulubay'ın bulduğu sayılarla periyodu 67-52'lik skorla geçti. Son periyotta da maçı bırakmayan ve Galatasaray'ın direncini kıran Petkimspor, karşılaşmayı 24 sayı farkla 89-65 kazandı. Petkim'de Dorukhan 18, Kendrick ve Okben de 17'şer sayı kaydetti.