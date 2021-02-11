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Haberler Spor Utah Jazz tutulmuyor

tutulmuyor

Utah Jazz tutulmuyor

11.2.2021

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun öne çıkan ekiplerinden Utah Jazz, sahasında Boston Celtics'i 122-108 mağlup etti. Batı Konferansı lideri Utah Jazz, Boston Celtics'i yenerek üst üste 5, toplamda 20. galibiyetini aldı. Jazz'da Donovan Mitchell 36 sayı, 9 asist ve 4 ribauntla galibiyetin mimarı olurken, Joe Ingles 24 sayı, 6 asist, Rudy Gobert ise 18 sayı, 12 ribauntluk katkı sağladı. Celtics'te Jaylen Brown'un 33 sayı, 8 ribaunt ve Jayson Tatum'un 23 sayı, 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi. Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers ise milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 3 ribauntla oynadığı maçta Sacramento Kings'i 119-111 yendi. 76ers'ta Joel Embiid 25 sayı, 17 ribaunt, Tobias Harris de 22 sayı, 10 ribauntla "doubledouble" yaparak galibiyette pay sahibi oldular.

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