Alanyaspor kupada bunu hep yapıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek finalde Galatasaray'ı eleyen Alanyaspor, geçtiğimiz sezon da bu turda sarı-kırmızılıları elemeyi başarmıştı. İki takım geçtiğimiz sezon da kupada çeyrek finalde karşılaşmıştı. Turuncu-yeşilliler ilk maçı evinde 2-0 kazanıp, deplasmanda ise 3-1 mağlup olmasına rağmen turu geçen ekip olmuştu. Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hedeflerinin geçen sene olduğu gibi final olduğunu belirterek, "Galatasaray gibi büyük bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Geçen sene de elemiştik. Rakip kim olursa kazanmaya çıkan bir takımımız var. Bu oyun anlayışı ile ön plana çıkan bir takımız. Bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu.