Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0

Afyon Belediye Yüntaş voleybol takımı, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibi Tokat Belediye Plevne takımını 3 -0 yendi.

Ozan Çağrı Sarıkaya ve Zafer Özmen'in hakemliğini yaptığı maçta takım oyuncuları şöyleydi;

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Ömer Furkan Dur, Lima, Abrahan, Görkem Sertel, (Fatih Ürün, Alperay Demirciler, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo, Berk Yılmaz)

Tokat Belediye Plevne: Abdullah Çam, Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Graciano (Atakan Topal, Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Halil Dolaşık)

Maçtaki set puanları ise şöyle; 25-22, 25-19, 25-18 Süre: 79 dakika (27, 27, 25)