Akigo’nun tadı yok

TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor, evinde şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'a farklı yenildi: 1-4. Maçın 6. dakikasında gelişen Samsunspor atağında ceza sahası dışında topu alan Gökhan sağ çaprazdan güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 20'de Sissoko'nun ara pasında Delarge'ın sol kanattan kaleye gönderdiği şutu savunma son anda uzaklaştırdı. 23'te Yasin'in ceza sahası dışından sert şutu Emircan'da kaldı.

İKİNCİ YARI FARK AÇILDI

52'de Peter'in pasında ceza sahasında topla buluşan Toure'nin şutunda kaleci Nurullah başarılıydı. 60'da Yasin'in sağ kanattan yerden ortasında Djedje boş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-2. 63'de Kadir'in ortasında Sissoko'nun şutunda top direkte patladı. 84'te Yasin'in pasında topla buluşan Kubilay farkı 3'e çıkardı: 0-3. 88'de Delarge'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Bertuğ düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3. 90+5'te Yasin'in ceza sahası içinde Doğukan'ın müdahalesi ile yerde kalması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Yasin atışı gole çevirerek maçın skorunu belirledi: 1-4.

MİNİ YORUM

Akhisarspor'a yakışmadı!..

Akhisarspor takımının hem futbol hem de skor olarak Samsunspor karşısında aldığı sonuç kendisine hiç yakışmadı. Halbuki iki hafta önceye kadar yeni transferleriyle iki karşılaşma kazanan oynadığı futbolla da umut veren yeşil-siyahlılar geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor karşısında 3-0'lık mağlubiyetin izlerini üzerinden atamamış. O sonuç takımı olumsuz etkilemiş. Halbuki futbolda böyle mağlubiyetler olur ama önemli olan ileriki haftaya bunu taşımamak ve kapatabilmektir. Ama yine iddia ediyorum bu Akhisarspor bu kadrosuyla ligde kalacaktır. Yeter ki beyin olarak birbirini tamamlayan takımın gol noktaların etkili olması gerekir. Samsunspor çok disiplinli ve çok mücadele ediyor. Karadeniz temsilcisi, "Ben bu ligden çıkacağım" diyen bir yaratmış. Ertuğrul Sağlam ile de dolu dizgin hedefine doğru gidiyor. İnanıyorum ki sezon sonu Samsunspor ligi ilk iki takım arasında bitirecek. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Akhisarspor'un hemen bu haftayı unutup şartlar ne olursa olsun Menemenspor'a odaklanması lazım. İzmir'den puan veya puanlarla dönmesi lazım. Yoksa.... Hayri ÜLGEN

■ KENAL MOLLA