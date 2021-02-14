Altekma gurbette teslim oldu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 27. haftasında geçen hafta Afyon Belediye Yüntaş'ı yenerek moral bulan 8. sıradaki Altekma, deplasmanda Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. İzmir temsilcisi bu sonuçla Play-Off yarışında ağır yara aldı. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip teknik molasını önde geçtiği seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan İzmir ekibi Altekma, son bölümde yaptığı basit hatalar sonucu seti 25-21 kaybederek 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette baştan sona etkili bir oyun ortaya koyan Halkbank seti 25-14 maçı da 3-0 kazandı.