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Haberler Spor Altekma gurbette teslim oldu: 3-0

Altekma gurbette teslim oldu: 3-0

Geçen hafta aldığı Afyon galibiyetiyle kendine gelen ekibi, deplasmanda ’a çarpıldı

Altekma gurbette teslim oldu: 3-0

14.2.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi 27. haftasında geçen hafta Afyon Belediye Yüntaş'ı yenerek moral bulan 8. sıradaki Altekma, deplasmanda Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. İzmir temsilcisi bu sonuçla Play-Off yarışında ağır yara aldı. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip teknik molasını önde geçtiği seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan İzmir ekibi Altekma, son bölümde yaptığı basit hatalar sonucu seti 25-21 kaybederek 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette baştan sona etkili bir oyun ortaya koyan Halkbank seti 25-14 maçı da 3-0 kazandı.

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