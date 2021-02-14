  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Aydın BŞB. çok mutlu

. çok mutlu

Misli.Com Sultanlar Ligi’nde önceki gün Karayolları’nı 3-1’lik skorla mağlup eden Ege temsilcisi Play-Off’a kalmayı garantiledi

Aydın BŞB. çok mutlu

14.2.2021

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 28'inci hafta karşılaşmasında Karayolları'nı 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet alırken bu galibiyetle ligin son iki haftasına 47 puanla 7'inci sırada giren Aydın BŞB, Play-Off'a kalmayı garantiledi. Play-Off'a kalmayı başaran mavi-beyazlılar, karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşarken antrenör Alper Hamurcu, "Öncelikle ilk hedefimiz, Play-Off'a kalmaktı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Kupaları'na katılmak. Bunu da başaracak güçteyiz. Ligin ilk 4'ünde yer alan takımlar ile 5 ve 8'inci sırada ligi tamamlayan takımlar, ikiye ayrılacak. İlk 4'te yer alan takımlar birbirleriyle 5 ve 8'inci sırada yer alan takımlar, birbirleriyle oynayacak. Bu anlamda ligi 7'nci sırada tamamlayan ekip olarak büyük ihtimal Play-Off'ta rakibimiz, Galatasaray HDI Sigorta olacak. G.Saray'ı elememiz halinde Avrupa Kupaları'na katılmayı garantiliyoruz." dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın BŞB. çok mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.