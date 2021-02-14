Aydın BŞB. çok mutlu

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 28'inci hafta karşılaşmasında Karayolları'nı 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet alırken bu galibiyetle ligin son iki haftasına 47 puanla 7'inci sırada giren Aydın BŞB, Play-Off'a kalmayı garantiledi. Play-Off'a kalmayı başaran mavi-beyazlılar, karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşarken antrenör Alper Hamurcu, "Öncelikle ilk hedefimiz, Play-Off'a kalmaktı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Kupaları'na katılmak. Bunu da başaracak güçteyiz. Ligin ilk 4'ünde yer alan takımlar ile 5 ve 8'inci sırada ligi tamamlayan takımlar, ikiye ayrılacak. İlk 4'te yer alan takımlar birbirleriyle 5 ve 8'inci sırada yer alan takımlar, birbirleriyle oynayacak. Bu anlamda ligi 7'nci sırada tamamlayan ekip olarak büyük ihtimal Play-Off'ta rakibimiz, Galatasaray HDI Sigorta olacak. G.Saray'ı elememiz halinde Avrupa Kupaları'na katılmayı garantiliyoruz." dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE