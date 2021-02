Nefesler tutuldu

TFF 1. Lig'de 19 puan ve averajla düşme hattında bulunan Menemenspor, bugün averajla bir sıra üzerinde yer alan Aydeniz Et Balıkesirpor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda 16.00'da başlayacak kritik maçı Cihan Aydın'ın yönetecek. Karşılaşma TRT Avaz ve beIN MAX 2'den canlı yayınlanacak. Son iki hafta sahadan puansız geçen Menemenspor, 21. haftaya 19 puan ve averajla düşme hattında girdi. İzmir ekibinde Simon Zenke kırmızı kart cezalısı sakatlığı bulunan Berkay Samancı forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekiple aynı puana sahip olan Aydeniz Et Balıkesirpor, 21. hafta öncesinde aynı puana sahip olduğu Menemenspor'un 1 sıra önünde 15. durumda yer alıyor. Ligin ilk yarısında Aydeniz Et Balıkesirspor, konuk ettiği Menemenspor'u 2-1 mağlup etmişti.