Derbide gülen yok

TFF 1. Lig'de 19 puanla iki takımın mücadelesinde Menemenspor ve Balıkesirspor İzmir'de puanları paylaştı. Mücadele 1-1 sona erdi. 25'te Mohamed ceza alanı içinde Batuhan'ın darbesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 27'de Tayfun atışı gole çevirdi: 1-0. 36'da Taşkın'ın sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte Batuhan arkaya aşırttı. Oğuzhan'ın kafasında top direk dibinden auta çıktı. 58'de Rasheed'in pasında Yusuf'un şutunda top savunmaya takıldı.

MANAJ SKORU EŞİTLEDİ

60'ta Taşkın'ın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Manaj kafayla topu ağlara yolladı: 1-1. 67'de Mehmet Aytemiz'in uzaktan sert şutunda kaleci Atilla topu iki hamlede zorlukla kontrol etti. 86'da Taşkın'ın sol çaprazdan frikik atışında kaleci Emre gole için vermedi. 87'de Taşkın'ın soldan kullandığı köşe atışında Foxi topu kafayla ağlara gönderdi. Hakem yükselirken faul yaptığı için golü iptal etti.



KARA'NDAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan son lig maçında deplasmanda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup kadrodan iki değişiklik yaptı. Karan, Hamza Ok'u yedek soyundururken, İsmail Haktan'ı kadroya almadı. Genç teknik adam, Balıkesir önünde Traore ve Mohamed'e 11'de şans verdi. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Zenke ve sakatlığı süren Berkay Samancı kritik maçta forma giyemedi.



ŞİMŞEK'TEN İSTİKRAR

Balıkesirspor önünde ilk çıktığı maçta Akhisarspor'u 3-0 yenen teknik patron Yusuf Şimşek dün de Menemen deplasmanında aynı kadroyu sahaya sürdü. Şimşek kazanan kadroyu bozmayarak istikrarı seçti. Türk futboluna uzun yıllar futbolcu olarak üst seviyede hizmet eden Ümit Karan ve Yusuf Şimşek dün ilk kez teknik direktör olarak karşı karşıya geldi.