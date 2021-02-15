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Haberler Spor İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline özel top

'daki finaline özel top

Final maçı 'da oynanacak 2020-2021 sezonunun kalan bölümünde "The Finale Istanbul 21" adı verilen top kullanılacak.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline özel top
AA

15.02.2021, 16:10

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun sponsorlarından Adidas'ın, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale özel hazırladığı top, 16 Şubat Salı günü başlayacak son 16 turundan itibaren kullanılacak.

Kırmızı, beyaz, gri ve siyah renklerden oluşan "The Finale Istanbul 21"in tasarımında, 2001'den beri olduğu gibi UEFA Şampiyonlar Ligi logosunda bulunan yıldızlardan ilham alındı.

İkonik hale gelmiş yıldızlı dizaynın 20. yılını kutlamak için üretilen topun deseni, önceki 20 final karşılaşmasından izler taşıyor.

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