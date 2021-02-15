Manisa FK koşar adım

2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor karşısında 2-0'lık zafere imza atan lider Manisa FK, takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un takılmasıyla puan farkını 16'ya çıkardı, TFF 1. Lig yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürdü. 8. dakikada Nizamettin'in kullandığı serbest vuruşta savunma son anda topu kornere yolladı. 34'te sol kanattan Çağrı'nın ortasında Zahit'ten önce savunma topu kafayla uzaklaştırdı. 41'de Nizamettin'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu kornere gönderdi. 45+3. dakikada Çağrı'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. İlk devre 1-0 kapandı. 49'da Nizamettin'in paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Sertaç'ın vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi. 64'te ceza sahası içerisinde topla buluşan Hakan Barış'ın şutunda savunma topu uzaklaştırdı. 70'te Çağrı'nın sol kanattan ortasında savunmanın ters vuruşu kale direği dibinden kornere çıktı. 75'te sol kanattan gelişen atakta Çağrı'nın ortasında Okan ön direkte dokundu ve topu ağlara gönderdi: 0-2. 90'da ceza sahasına giren Mehmet Uysal'ın şutunda kaleci gole izin vermedi, maç 2-0 sona erdi.
CÜNEYT HASÇELİK
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