Haberler Spor Süper Lig'in adı sezon sonuna kadar 'Spor Toto Süper Lig' oldu!

Az önce gelen son dakika bilgisine göre Süper Lig'in adı değişti! beIN SPORTS'un aktardığı habere göre Süper Lig'in adı sezon sonuna kadar 'Spor Toto Süper Lig' oldu. TFF 1. Lig'in adı da sezon sonuna kadar 'Spor Toto 1. Lig' oldu. Konuyla ilgili detaylar az sonra gelecek.

15.02.2021, 16:43