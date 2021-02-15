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Haberler Spor Süper Lig'in adı sezon sonuna kadar 'Spor Toto Süper Lig' oldu!

'in adı sezon sonuna kadar '' oldu!

Az önce gelen son dakika bilgisine göre 'in adı değişti! beIN SPORTS'un aktardığı habere göre Süper Lig'in adı sezon sonuna kadar '' oldu. TFF 1. Lig'in adı da sezon sonuna kadar 'Spor Toto 1. Lig' oldu. Konuyla ilgili detaylar az sonra gelecek.

Süper Lig'in adı sezon sonuna kadar 'Spor Toto Süper Lig' oldu!

15.02.2021, 16:43

beIN Sports'un az önce geçtiği son dakika bilgisine göre Süper Lig ve PTT 1. Lig'in adı değişti. Süper Lig'in adı sezon sonuna kadar Spor Toto Süper Lig, PTT 1. Lig'in adı ise yine sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig oldu.

Detaylar geliyor...

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