12 Dev Adam’ın gözü yüksekte

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın gözü yüksekte. İstanbul'un ev sahipliğinde Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Takım, 20 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de İsveç ve 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Her iki müsabaka da Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak. Başantrenör Orhun Ene, milli takımdaki ilk hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi. Ene, "Milli takım benim için çok ayrı bir yer. Hem oyunculuk hem de antrenörlük kariyerimde milli takım bana çok şey kattı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağımız 2 maçta varımızı yoğumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Bunu başarabilecek kalite de oyuncularımız var" dedi.

İSTEDİĞİMİZİ ELDE EDECEĞİZ

Başantrenör Orhun Ene şöyle konuştu: "Üst düzeyde bütün milli takımlara baktığımızda isimlerin önemli olmadığını görüyoruz. Önemli olan olan bu takımların oynadıkları oyunun bir felsefesi ve disiplinin olmasıdır. İstediğimizi elde edeceğiz."



İŞİMİZ ÇOK ZOR

Orhun Ene, Olimpiyat Elemeleri'nde kendilerini zor bir grubun beklediğini dile getirdi. Ene, "Birbirinden güçlü takımlarla oynayacağız. Sağlıklı bir şekilde hazırlanma süreci yakalarsak her takım kadar bizim de şansımız olur" dedi.