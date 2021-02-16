Akhisarspor ateşe düştü

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk iki maçını kazanarak düşme hattından sıyrılan Akhisarspor'un sevinci kısa sürdü. Son 2 maçta Balıkesir ve Samsun'a mağlup olan Akigo, alt sıralardaki rakipleri Menemen ile Balıkesir'in berabere kalıp 20'şer puana ulaşmasıyla kendini 3 hafta sonra yeniden 19 puanla düşme hattında buldu.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Ligde bu hafta sonunda kendisi gibi alt sıralardaki Menemenspor'a konuk olacak yeşil-siyahlı ekip hayati öneme sahip 90 dakikaya çıkacak. Akhisarspor'da taraftarlar, yönetim dışından başkanlığı yürüten Evren Özbey'in kulübün yöneticiliğini ve avukatlığını da yapan kardeşi Bışar Özbey'in sosyal medyada Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki penaltı itirazları yapılan pozisyonla ilgili yorumlarına tepki gösterdi. Bir televizyon kanalında Süper Lig yorumculuğu da yapan Özbey, kişisel sosyal medya hesabında pozisyonun penaltı olmadığını savunurken geçen hafta oynanan Balıkesirspor maçında ilk yarıda takımın 9 kişi kalıp mağlup olduğunu belirten taraftarlar, "Yöneticisiyim dediği kulübü geçen hafta 40 dakikada 9 kişi bıraktılar, çatır çatır doğradılar bir tane yazı yazmadı" yorumları yaptı.

KENAN MOLLA