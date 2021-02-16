Bal-Kes’te Manaj şov

TFF 1. Lig'de Akhisarspor'u yenen ve kritik maçta Menemenspor'dan deplasmanda puan alan Aydeniz Et Balıkesirspor'un ara transferde Ankara Keçiörengücü'nden kadrosuna kattığı Arb Manaj rüzgarı esmeye başladı. Menemenspor karşısında beraberlik golüne imza atarken, aynı zamanda kırmızı-beyazlı formayla siftah yapan Kosovalı oyuncu, takımın kurtuluş yolunda en önemli kozlarından biri olacağını gösterdi. Akhisar karşısında da ilk 11'de sahaya çıkan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, Keçiörengücü forması ile 12 lig, 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giymiş ve 6 gole imza atmıştı.

BATUHAN VE BERAT CEZALI

Aydeniz Et Balıkesirspor, bu sezonda deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Menemen karşısında dış sahadaki ikinci beraberliğini elde eden kırmızıbeyazlılar, gurbette rakip filelere 8 gol atarken, kalesinde ise 18 gol gördü. Bal- Kes'te, Menemenspor karşısında sarı kart gören Batuhan İşçiler ile Berat Aydoğdu cezalı duruma düştü. Bu iki oyuncu, ligin 22. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor'un evinde 21 Şubat Pazar günü konuk edeceği Bursaspor karşısında forma giyemeyecekler.

SERVET SARUN