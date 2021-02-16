Cedi’nin 20 sayısı Cavaliers’a yetmedi

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 128- 111 kaybettikleri Los Angeles Clippers maçında 20 sayı kaydetti. Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Clippers, all-star oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George'dan yoksun çıktığı Cavaliers karşılaşmasını 128-111 kazandı. Ev sahibi Clippers'ı galibiyete, 30 sayı, 10 asistle "double double" yapan Lou Williams, 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Serge Ibaka ve 23 sayı, 6 ribauntla oynayan Marcus Morris taşıdı. Peş peşe 7. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Darius Garland 20 sayı, 6 asist ve kenardan oyuna giren Cedi Osman 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.