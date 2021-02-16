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Haberler Spor Galatasaray durdurulamıyor

Galatasaray durdurulamıyor

’de oynadığı son 6 maçını kazanan İstanbul ekibi adım adım şampiyonluğa gidiyor.

Galatasaray durdurulamıyor

16.2.2021

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Beşiktaş derbisinde aldığı mağlubiyetin ardından açtığı yeni sayfada sadece zafer yazıyor. O müsabakadan bu yana çıktığı Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup eden sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı da zorlu hava ve zemin şartlarına rağmen yenmeyi başardı. Süper Lig'de son 6 maçında 6 galibiyet alan Aslan, liderlik koltuğundaki yerini korumayı başardı.

MOSTAFA MOHAMED IŞIL IŞIL
Ara transfer döneminin en flaş transferlerinden biri olan Mostafa Mohamed, Galatasaray'a can vermeye devam ediyor.
Şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla çıktığı tüm karşılaşmalarda gol atan Mısırlı golcü, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ardından Kasımpaşa ağlarını da havalandırdı. 4 maçta 4 gol atan Mostafa Mohamed, teknik direktör Fatih Terim'in takımda en güvendiği isimlerin başında geliyor.

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