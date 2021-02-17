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Haberler Spor Akhisar’da 17 oyuncu süre almadı

Akhisar’da 17 oyuncu süre almadı

Transfer yasağını kaldırıp 8’i yabancı 27 takviye yapan Akigolar’da yeniler aranıyor

Akhisar’da 17 oyuncu süre almadı

17.2.2021

SPOR Toto 1. Lig'de devre arasında transfer yasağını kaldırarak 8'i yabancı 27 transferle büyük oranda yeni bir takım kuran düşme hattındaki Akhisarspor'da 17 yeni takviye şimdiye kadar hiç süre alamadı. Akigo'da 10 oyuncu süre buldu. Yeşil-siyahlılarda, yeni isimlerden Delarge, Keita, Mert ve Yusuf Cihat Çelik 4'er, Ayuk, Alya Toure ve Nsima Peter 3'er, Sissoko, Kemal Cingirt ile Emircan ise 2'şer maçta forma giydi. Yeni transferlerden yabancılar Lawal ve Onyebueke ile yerliler Alim Aykut, Bekir, Cengiz, Enes Kimia, Fırat Yiğit, Furkan, Mehmet Salih, Muhammed Embiya, Orhan Taşdelen, Ramazan Emirhan, Recep, Semih Kaya, Serkan Sefil, Yusuf Acer ve Yusuf Çataloluk ise henüz forma şansı bulamadı.

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