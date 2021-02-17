Altekma’nın play-off aşkı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde adım adım Play- Off hedefine koşan Altekma, 28. hafta karşılaşmasında Artvin ekibi Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti. Galibiyet sayısını 13'e puanını 40'a çıkartan İzmir ekibi hedefine biraz daha yaklaştı. Ligden düşmesi daha önceden kesinleşen rakibi önünde rahat bir oyun ortaya koyan Altekma mücadelenin setlerini 25-10, 25-14 ve 25-9 sonuçlandı. Altekma 29. hafta maçında pazar günü İzmir'de Arkas Spor'un rakibi olacak.