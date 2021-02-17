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Haberler Spor Altekma’nın play-off aşkı

Altekma’nın play-off aşkı

ekibi, evinde oynadığı karşılaşmada temsilcisi ’u dize getirdi. Mavi-beyazlılar, adım adım hedefine koşuyor.

Altekma’nın play-off aşkı

17.2.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde adım adım Play- Off hedefine koşan Altekma, 28. hafta karşılaşmasında Artvin ekibi Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti. Galibiyet sayısını 13'e puanını 40'a çıkartan İzmir ekibi hedefine biraz daha yaklaştı. Ligden düşmesi daha önceden kesinleşen rakibi önünde rahat bir oyun ortaya koyan Altekma mücadelenin setlerini 25-10, 25-14 ve 25-9 sonuçlandı. Altekma 29. hafta maçında pazar günü İzmir'de Arkas Spor'un rakibi olacak.

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