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Haberler Spor Bucaspor’un rakibi Arnavutköy Belediye

Bucaspor’un rakibi Arnavutköy Belediye

Bucaspor’un rakibi Arnavutköy Belediye

17.2.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta üst üste aldığı 3 beraberliğin ardından liderliği Diyarbekirspor'a kaptıran Bucaspor 1928, bugün evinde Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek. Cemil Şeboy Stadı'nda Raşit Yorgancılar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Uğur Balcıoğlu, şampiyonluk yolunda çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "3 maçta sadece 3 puan alabildik. Artık çıkışa geçmenin zamanı geldi. Evimizde kazanıp seri başlatmak istiyoruz" diye konuştu. Bucaspor 1928, maç öncesi 38 puanla Diyerbekir'in 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

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