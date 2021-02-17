Denizli spor şehri olacak

Denizli'ye bir dizi program ve ziyaret için gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentteki spor yatırımlarından övgüyle bahsetti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ziyarette bakan Kasapoğlu'na Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Yatağan Palası, Denizli Sancağı ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'ndan oluşan eserler ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda üretilen el emeği göz nuru eserleri tanıttı, yapılan çalışmaları anlattı. Zolan, "Denizlimiz için el ele, gönül gönüle çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, sizlerin de desteği ve katkısıyla şehrimizin bir spor şehri olması adına gayret ediyoruz" dedi. Başkan Zolan burada Büyükşehir Belediyesinin gençlik ve spor yatırımlarını anlatan bir sunum yaptı. Kasapoğlu, özellikle yüzme sporuna yapılan yatırımları takdirle karşıladı, Başkan Zolan'a teşekkür etti. Başkan Zolan, bakan Kasapoğlu'na günün anısına Denizli'de cam ustaları tarafından yapılan Gülçehre isimli dekoratif ibrik armağan etti.



SPORCULARDAN SÜRPRİZ

BAKAN Kasapoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcuların sürpriziyle karşılaştı. Türk bayrakları ve alkışlarla yapılan karşılama büyük beğeni toplarken bakan Kasapoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcularla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi



DENİZLİSPOR'UN FORMASI HEDİYE

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Denizli'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hoş karşılamaları nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, Kasapoğlu'na üstünde isminin yazılı olduğu yeşil-siyahlı forma hediye etti.