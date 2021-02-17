Hentbolda çeyrek final heyecanı

Hentbolda erkekler ve kadınlarda Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri bugün federasyonun konferans salonunda saat 14.00'te yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Erkeklerde kura çekimine Antalyaspor, Hatay BŞB, İzmir BŞB, por Toto birinci torbadan, Beykoz Bld, Nilüfer Bld, Beşiktaş ve Göztepe ise ikinci torbadan katılacak. Kadınlarda ise Yenimahalle Bld, Görele Bld, Kastamonu Bld, Konyaaltı Bld birinci torbada, Yalıkavakspor, İzmir BŞB, Muratpaşa Bld ve Üsküdar Belediyespor da ikinci torbada yer alıyor. Çift maç eleme sistemine göre oynanacak eşleşmelerde birinci maç ilk torbada yer alan takımların sahasında oynanacak.