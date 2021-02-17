Turgutluspor sahasında sahlandı

MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Turgutluspor evindeki performansıyla zirve yarışına ortak oldu. 23 maçta 14 galibiyet, 9 mağlubiyet alan, hiç berabere kalmayarak ilginç bir istatistiğe damga vuran Kasaba, 5 sezon sonra döndüğü 2. Lig'de zirve mücadelesini bırakmıyor. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu önümüzdeki haftalarda daha iyi bir takım haline geleceklerini dile getirdi. Turgutluspor, 23 karşılaşmada aldığı 14 galibiyetin 10'unu sahasında elde etti. Kırmızı- siyahlılar, bu sezon evinde oynadığı 11 maçtan 10'unu kazanıp, sadece 1'inde sahadan puansız ayrıldı, topladığı 42 puanın 30'unu iç sahada elde edip, evinde en başarılı takım oldu.