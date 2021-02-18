Arkas gülemedi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Arkas Spor 28. hafta karşılaşmasında Ankara'da konuk olduğu Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. Başkent Voleybol Kompleksi'nde oynanan mücadelenin tüm setleri 26 dakika sürerken İzmir temsilcisi ilk seti 25-21 geride tamamlayıp 1-0 yenik duruma düştü. Karşılaşmanın ikinci bölümünde de ev sahibi takımın üstünlüğü devam etti. Bu seti de 25-20 kazanan Arkas, durumun 2-0 olmasına engel olamazken 3. sette oyunu çevirmeye çalışsa da başaramadı. Bu seti 25-20 geride tamamlayan ekip salondan 3-0 mağlup ayrıldı. Mavi-beyazlılar 29. haftada ise İzmir'de derbi karşılaşmasına çıkacak. 21 Şubat'ta Arkas ile Altekma arasında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.