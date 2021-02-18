  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Arkas gülemedi

Arkas gülemedi

Arkas gülemedi

18.2.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Arkas Spor 28. hafta karşılaşmasında Ankara'da konuk olduğu Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. Başkent Voleybol Kompleksi'nde oynanan mücadelenin tüm setleri 26 dakika sürerken İzmir temsilcisi ilk seti 25-21 geride tamamlayıp 1-0 yenik duruma düştü. Karşılaşmanın ikinci bölümünde de ev sahibi takımın üstünlüğü devam etti. Bu seti de 25-20 kazanan Arkas, durumun 2-0 olmasına engel olamazken 3. sette oyunu çevirmeye çalışsa da başaramadı. Bu seti 25-20 geride tamamlayan ekip salondan 3-0 mağlup ayrıldı. Mavi-beyazlılar 29. haftada ise İzmir'de derbi karşılaşmasına çıkacak. 21 Şubat'ta Arkas ile Altekma arasında oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arkas gülemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.