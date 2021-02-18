Evde kick boks antrenmanı

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde, amatör olarak kick boks ile ilgilenen 16 yaşındaki Emel Urfalıoğlu ile 14 yaşındaki kardeşi Melek Urfalıoğlu, pandemi nedeniyle antremanlarını evlerinde gerçekleştiriyor. İki kardeşe en büyük desteği ise 49 yaşındaki babaları Sebahattin Urfalıoğlu ve 20 yaşındaki ağabeyleri Nazmi Urfalıoğlu veriyor. İncirliova'da marangozluk yapan Sebahattin Urfalıoğlu, gençlik yıllarında bir süre ilgilendiği kick boksu önce oğlu Nazmi'ye ardından da kızları Emel ve Melek'e öğretip, sevdirdi. Emel Urfalıoğlu, katıldığı Okullar Arası Türkiye Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 2 kez Türkiye 2'ncisi, 3 kez Türkiye 3'üncülüğü, 1 Avrupa 2'nciliği, 17 kez de Ege bölge şampiyonluğu kazandı. Melek Urfalıoğlu da ablası gibi aynı şampiyonada kendi yaş kategorisinde 4 kez Ege bölge şampiyonu oldu.