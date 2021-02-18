Hentbolda kuralar çekildi

HENTBOLDA 2020-2021 sezonu Kadınlar Türkiye Kupası ve Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final kuraları çekildi. Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, kadınlar ve erkeklerde Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi, genel sekreter Mutlu Kadıoğlu tarafından THF Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Erkekler 1. torbada Göztepe, Hatay Büyükşehir Belediyespor ile eşleşirken aynı torbada İzmir BŞB.'nin rakibi Beykoz Belediyespor oldu. Kadınlar 1. torbada ise İzmir BŞB.'ye Görele Belediyespor çıkarken kadınlar 2. torbada Yalıkavakspor'un rakibi Kastamonu Belediyespor oldu. Tüm torbalar ve eşleşmeler şöyle: Erkekler 1. torba: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor- Göztepe, Erkekler 2. torba: Spor Toto- Nilüfer Belediyespor, Antalyaspor-Beşiktaş Aygaz. Kadınlar 1. torba: Yenimahalle Belediyespor- Üsküdar Belediyespor, Görele Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediye, Kadınlar 2. torba: Kastamonu Belediye-Yalıkavakspor, Konyaaltı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor. Çeyrek final müsabakalarının Erkekler Türkiye Kupası'nda 16 Mart ile 24 Mart, Kadınlar Türkiye Kupası'nda ise 31 Mart ile 7 Nisan tarihlerinde oynanması planlanıyor.