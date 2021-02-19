Bisiklet Turu’na Bodrum eklendi

KORONA virüs salgını nedeniyle kesintiye uğrayan "56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu", 11 Nisan'da Kapadokya'da başlayıp, 18 Nisan'da Kuşadası'nda sona erecek. Bu yıl 7. Etap Marmaris-Turgutreis, 8. ve son etap ise Bodrum- Kuşadası olarak gerçekleşecek. 6 yıldır tur rotasının dışında kalan Bodrum, böylece turnuvanın rotasına tekrar eklenmiş olacak. Kapadokya etabıyla başlayacak yarışta, toplam bin 347 kilometre kat edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti milletvekili Mehmet Yavuz Demir şunları söyledi, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın M.Muharrem Kasapoğlu'yla Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun yeniden Muğla'yı kapsaması için detaylı bir görüşme gerçekleştirmiştik. Turdaki toplam 8 etapta 3 start ve 3 finish dünyanın gözbebeği Muğla'mızda olacak. 16 Nisan'da Bodrum, Milas, Fethiye, Marmaris ve güzergahtaki ilçelerimizden geçecek tur sayesinde ilimizin tanıtımını uluslararası arenada gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilecek turumuzun ilimizden geçmesinde katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. M. Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyorum" dedi.

TUBA AYHAN