Mohamed’e takip

G.Saray'ın devre arasında Mısır'ın Zamelek takımından zorunlu satın alma opsiyonu ile 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed'in oynadığı dört maçta da gol atması Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın futbolcu için gözlemci göndereceği ve Alanya maçından itibaren oyuncuyu izleteceği öğrenildi. Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 24 maçta sadece 27 gol atan İngiliz ekibi kadrosuna etkili bir forvet takviyesi yapmak istiyor.

MORUTAN SESLERİ

Galatasaray 1.5 yıllığına 2 milyon dolar karşılığında kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini 2022 yazında 4 milyon dolara alma hakkını elinde bulunduruyor. Bu arada Aslan, sezon sonunda da scout transferlerine devam edecek. Mostafa Mohamed hamlesiyle büyük övgü alan scout departmanının son keşfi Olimpiu Morutan olurken, Terim'in bu ismin transferine de onay verdiği öğrenildi. Rumen ekibi S.Bükreş'ten 21 yaşındaki orta alan oyuncusunun yaklaşık 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği de gelen haberler arasında.