Başkan Erdoğan yeni stadı açtı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün canlı bağlantı ile Yeni Adana Stadyumu açılışını gerçekleştirdi. Yeni Adana Stadı'nın 78 bin metrekare açık, 60 bin metrekare kapalı olmak üzere 138 bin metrekare büyüklüğe sahip olduğunu, alttan ısıtma ve soğutma sisteminin bulunduğu stadın toplam seyirci kapasitesinin 33 bin olduğunu açıklayan Başkan Erdoğan, "Adanaspor ve Adana Demirspor maçlarını artık burada oynayabilecekler. Yeni stadyumun da motivasyonu ile Adanaspor ve Adana Demirspor'un başarı grafiklerini daha da yükselteceklerine inanıyorum" diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Sporcularımız 2002 yılında sadece bin 481 madalya kazanabilmişken, 2019 yılında elde ettikleri 8 bin 800'ün üzerinde madalya ile verilen emeklerin boşa gitmediğini tüm dünyaya gösterdiler. Faal sporcu sayımız son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bini geçti. Adana'da da sporcu sayısında rekor artışlar yakaladık. Önümüzdeki yıllarda sporcularımızın başarılarının daha da artacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.