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Haberler Spor Menemenspor-Akhisarspor | CANLI ANLATIM

- | CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan ile , 22. hafta mücadelesinde karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Menemenspor-Akhisarspor | CANLI ANLATIM

20.02.2021, 14:10 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021, 14:10

Menemen İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayan Akhisarspor-Menemenspor karşılaşmasında hakem Mert Güzenge düdük çalıyor.

Ligde ikinci devreye Altınordu galibiyetiyle başlayan ancak daha sonra çıktığı 3 maçta 1 puan alabilen Menemenspor, haftaya 20 puan ve averajla 14. sırada girdi. Menemenspor, kendi evinde galip gelemediği son 5 karşılaşmada 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Berkay Samancı'nın da takımla çalışmalara başladığı İzmir temsilcisinde eksik bulunmuyor.

İkinci yarıya Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor galibiyetleriyle başladıktan sonra Aydeniz Et Balıkesirspor ve Yılport Samsunspor maçlarını puansız geçen Akhisarspor, haftaya 19 puan ve averajla 16. sırada düşme hattında girdi.

İki takım arasında ilk yarıda Akhisar'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

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