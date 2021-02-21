Menemen fırtına estirdi

Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren Ege derbisinde Menemenspor, Akhisarspor'u evinde farklı mağlup ederek düşme potasından uzaklaştı, rakibini dibe itti: 6-2. 2. dakikada Menemen'de sol taraftan köşe vuruşu kullanan Mohamed, kaleye kavisli bir top yönlendirdi. Kaleci Halil Yeral topu yumruklamaya çıkarken ters bir dokunuşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0. 10'da Tayfun'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Furkan topu kafayla kaleye gönderdi, sol kale direğine çarpıp oyun alanına dönen topa vuran Akanbi Rasheed fileleri sarstı: 2-0. 13'te sol kanattan gelişen Menemen atağında Mohamed'in ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Halil Yeral topu uzaklaştırdı. Ceza sahası çizgisinde bulunan Rıdvan üzerine gelen topa gelişine vurdu: 3-0. 16'da sol kanattan atak yapan Akhisar'da Delarge ceza sahasına ortaladı, kale önünde defansın müdahale ettiği topu önünde bulan Nsima, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1. 45+4. dakikada orta alandan yüklenen Menemen'de Mohamed'in attığı arapasla karşı karşıya kalan Rasheed, kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşla topu bir kez daha ağlarla buluşturdu: 4-1.



GOLLER YAĞMUR GİBİ

Karşılaşmanın 53. dakikasında sağ kanattan atak yapan Menemenspor'da Omar, topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına girip şutunu attı, kaleci Halil Yeral topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 65'te Tayfun ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içinde seken topa müdahale eden kaleci Halil Yeral, topu kornere gönderdi. 66'da sağdan korner kullanan Menemenspor'da karambolden gelen top kaleci Halil'den kale önüne sekti, topu önünde bulan Furkan Bayır sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 5-1. 83'te Akhisar'da Kemal'in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Bertuğ kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-2. 90'da Mehmet'in arapasında Akanbi Rasheed kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plasesini yaptı ve skoru belirledi: 6-2.



KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK

Akhisarspor'da, teknik patron Mesut Dilsöz ligde son oynadığı Samsunspor müsabakasının kadrosunda 4 değişiklik yaptı. Yeşil-siyahlı takımda, kaleci Emircan Seçgin'in yerine cezası biten Halil Yeral, savunmada Semih Görer'in yerine Kemal Cingirt, defansta Doğukan Nelik'in yerine Orhan Taşdelen, sağ kanatta Alya Toure'nin yerine yine cezası sona eren Onurcan Güler ilk 11'de sahaya çıktı. Sakatlığı geçen Paul Keita görev yaptı ama devrede yerini Raheem Lawal'a bıraktı.



İKİNCİ KEZ DAĞILDI

Mazisini mumlu arayan düşme potasındaki Akhisarspor, Spor Toto 1. Lig'de Menemenspor'a 6-2 mağlup olarak, bu sezonki en ağır ikinci yenilgisini aldı. Sezonun ilk yarısında Başkent'te oynanan maçta Keçiörengücü'ne 6-0'lık şok skorla mağlup olan Akigolar, Ege derbisinde dağıldı. 6-2'lik şok yenilgi sonrasında yeşil-siyahlı taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Mesut Dilsöz'ü istifaya davet etti.

KENAN MOLLA