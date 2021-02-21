Aydın’dan sahasında geçit yok

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Play-Off'u geçen hafta garantileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, 29. hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi, üst üste 4. galibiyetini aldı. Maça hızlı başlayan mavibeyazlılar, Meryem'in etkili oyunuyla ilk sette teknik molayı 12-7 önde geçti. Mola dönüşü hız kesmeyen Aydın BŞB, seti 25-23 kazanıp, 1-0 öne geçti. İkinci sette hız kesmeyen ve teknik molayı 12-8 galip tamamlayan Aydın'ın Sultanları, bu seti de 25-23 alıp, setlerde durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sete kötü başlayan ve teknik molayı 12-6 geride kapatan Aydın BŞB, seti 25-20 kaybetti, skor 2-1 oldu. Dördüncü sette toparlanan Aydın'ın Sultanları, teknik molasını 12-7 önde geçtiği bu seti 25-18 kazandı, salondan 3-1 galip ayrıldı.

■ İHSAN KARATAŞ