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Bal-Kes Timsah avında

. Lig’de kümede kalma savaşı veren , evinde saat 19.00’da ’u konuk ediyor. Maçın hakemi Burak Pakkan

Bal-Kes Timsah avında

21.2.2021

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Aydeniz Et Balıkesirspor, Play-Off hattından uzaklaşmak istemeyen Bursaspor'u ağırlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda bugün oynanacak 22. hafta karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Zorlu randevuda Ankara Bölgesi hakemlerinden Burak Pakkan düdük çalacak. Bal-Kes, Yusuf Şimşek yönetiminde çıktığı son iki haftada topladığı 4 puan ile nefes aldı. 20 puanla 13. sırada bulunan Balıkesirspor, ateş hattının yalnızca 1 puan üzerinde yer alıyor. İki takım, bugünkü mücadele ile birlikte 8. kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. 1975 yılında başlayan rekabetin ilk maçını Bal-Kes kazanırken, sonraki 6 maçta galibiyet elde edemedi. Bursaspor, rakibine üstünlük kurarak önceki 7 maçın 5'ini kazanmasını bildi, sadece 1 maç eşitlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılarda, Batuhan İşçiler ve Berat Aydoğdu cezalı.

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