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Haberler Spor Balıkesir BSB’den Finalspor baskını

’den Finalspor baskını

Balıkesir BSB’den Finalspor baskını

21.2.2021

TBL'DE zirve mücadelesi veren Balıkesir BŞB, 19. hafta maçında Finalspor'u deplasmanda 76-67'lik skorla mağlup etti, üst üste 3. galibiyetine imza attı. İlk periyotu 23-20 önde geçen mavi-yeşilliler, devreyi de 45-34 galip kapattı. Üçüncü periyotu 61-51 üstün tamamlayan Balıkesir BŞB, maçı 76-67 kazanıp şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Mack 21, Knowles 19 sayıyla zaferin mimarları oldu.

■ SERVET SARUN

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