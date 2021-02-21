Balıkesir BSB’den Finalspor baskını

TBL'DE zirve mücadelesi veren Balıkesir BŞB, 19. hafta maçında Finalspor'u deplasmanda 76-67'lik skorla mağlup etti, üst üste 3. galibiyetine imza attı. İlk periyotu 23-20 önde geçen mavi-yeşilliler, devreyi de 45-34 galip kapattı. Üçüncü periyotu 61-51 üstün tamamlayan Balıkesir BŞB, maçı 76-67 kazanıp şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Mack 21, Knowles 19 sayıyla zaferin mimarları oldu.

■ SERVET SARUN