Denizli Basket Yalova’yı geçti

TBL'DE son 3 maçını kazanıp şampiyonluk yarışına ortak olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 92-85'lik skorla mağlup etti, zirveye göz dikti. İlk periyotu 24-20, devreyi 44-39 ve üçüncü periyotu da 67-64 geride geçen yeşilmavililer, son çeyrekte çoştu. Salondan 92-85 galip ayrılıp üst üste 4. galibiyetine imza atan Denizli Basket'te Collins 34 sayıyla yıldızlaştı, Hakan 17, Altan ve Ümit 13'er sayıyla skora büyük katkı yaptı.

■ SEBAHATTİN ALP