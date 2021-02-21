Millilerden ilk adım

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç'i 88-80 yendi. Türkiye'nin şampiyonaya gidip gitmeyeceğini yarın oynanacak karşılaşmalar belirleyecek. Eğer son maçımızda Hırvatistan'ı yenersek gruptan çıkmayı başaracağız. Ancak ikili averajda İsveç'in önüne geçen milliler, Hırvatistan'a yenilse dahi İsveç, Hollanda'ya kaybederse yine turlayacak. Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken milliler, ilk çeyreği 18-17 önde geçmeyi başardı.

HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRDÜ

İkinci periyotta etkisini devam ettirne milliler, ilk yarıyı 39-35 önde tamamladı. İsveç ikinci yarıya dış atışlarda yüksek yüzdeyle başladı. İsveç, 24. dakikada 51-46 öne geçti. Melih'in basketleriyle oyundan kopmayan Türkiye, 3. periyot sonunda 62-57 ile skoru lehine çevirdi. Türkiye, Alperen'in basketiyle 37. dakikada farkı 11 sayıya (78-67) çıkardı. Kendisini şampiyonaya taşıyacak 13 sayılık farka çok yaklaşan milli takım, rakibinin sayılarına engel olamadı ve sahadan 88-80 galip ayrıldı.

ALPEREN YILDIZLAŞTI

Milli takımın İsveç'e üstünlük sağladığı maçta Alperen Şengün, 24 sayı ve 12 ribauntla önemli katkı sağladı. Kenardan gelen Buğrahan Tuncer ise 19 sayı üretti. Milli takımda 14 faul atışı kullanan Alperen, bunların 7'sinden sayı bulabildi.