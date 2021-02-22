Somaspor koşar adım

3. Lig 3. Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Somaspor, evinde Cizrespor'u tek golle geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı: 1-0. 9. dakikada ceza yayının hemen önünde kazanılan serbest atışı konuk ekipte Emre kullandı, köşeye giden topu kaleci Muharrem Tunay uzandı aldı. 45+2'de Somaspor golden oldu. Bu dakikada Özcan'ın pasında Nurettin kaleci Alp ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırttığı top auta çıktı. Devre golsüz sona erdi. 59'da sağ kanattan Özcan ceza alanına girdi ortasında altıpasta Nurettin kaleci Alp'ten önce dokundu: 1-0. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında savunmada hata yapmayan Somaspor, 1-0 kazanıp hanesine 3 puanı yazdırdı, takipçisi Esenler Erokspor takıldı, fark 5 puana çıktı ve 43 puanla liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

SERVET SARUN