Balıkesirspor’a Aslan’dan tam not

TFF 1. Lig'de son 3 maçından 7 puanla ayrılan Balıkesirspor'un kulüp başkanı Ümit Arslan, teknik direktör Yusuf Şimşek ve ekibine güvendiklerini bildirdi. Akhisar ve Bursaspor'u yendiklerini, Menemenspor ile berabere kaldıklarını hatırlatan Arslan, "Takımın başına getirdiğimiz Yusuf hoca ile şimdiye kadar çıktığımız hiçbir maçı kaybetmedik. Yönetim ve camia olarak Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz. Biz de yönetim kurulu olarak prim anlamında üzerimize düşeni yapıyor, verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Yine bu süreçte maddi olarak bizlere destek veren Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Öztürk'e teşekkür ediyorum" dedi.

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